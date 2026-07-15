Encuentran dos cuerpos tirados al lado de la autopista Puebla-Orizaba

Desde Puebla

La mañana de este día se reportó dos hombres tirados a un costado de la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de Acatzingo, cerca de la zona conocida como El Cerrito, tras el campo de béisbol.

De acuerdo con el reporte ciudadano, se solicita la intervención inmediata de las autoridades para verificar la situación y brindar la atención correspondiente.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de ambas personas y se espera a los cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.