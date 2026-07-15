García Parra defiende el Cablebús; asegura que cumple  todos los estudios y dictámenes

Jorge Barrientos

Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado, el coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, aseguró que la administración estatal cuenta con todos los estudios técnicos, financieros y de factibilidad para respaldar la construcción del Sistema de Transporte por Cable, proyecto que forma parte del nuevo Sistema Integral de Movilidad.

El funcionario afirmó que el objetivo del gobierno no es únicamente construir un Cablebús, sino transformar la movilidad en la capital poblana mediante una red integrada de transporte que articule el sistema RUTA, el transporte colectivo convencional, bicicletas públicas e infraestructura peatonal.

“Puebla no necesita únicamente más infraestructura; necesita una movilidad mejor integrada. El problema ya no consiste solamente en mover más vehículos, sino en mover mejor a las personas”, expresó ante los diputados.

García Parra explicó que el proyecto surgió tras analizar distintas alternativas de transporte y aseguró que el sistema por cable fue seleccionado porque ofrece mayor conectividad sin ocupar más espacio vial, reduce emisiones contaminantes y mantiene una operación eficiente incluso en zonas con alta congestión.

Como parte del diagnóstico, señaló que actualmente existen 163 rutas de transporte convencional, además de siete líneas troncales y 36 alimentadoras de RUTA, mientras que en la zona metropolitana se realizan alrededor de 1.5 millones de viajes diarios, con más de 123 mil abordajes en la hora de mayor demanda.

El coordinador detalló que la propuesta contempla una red integrada de cuatro líneas, nueve nodos de transferencia intermodal y 14.58 kilómetros de recorrido, con una capacidad inicial de mil pasajeros por hora por sentido, ampliable hasta 2 mil 500 pasajeros mediante el incremento de cabinas.

En materia financiera, sostuvo que el análisis costo-beneficio fue elaborado conforme a la metodología de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, evaluando demanda, viabilidad técnica, impacto ambiental, costos de operación y beneficios sociales.

Precisó que el estudio estimó una inversión inicial de 6 mil 965 millones 638 mil 841 pesos con IVA, aunque la licitación pública nacional se adjudicó por 6 mil 752 millones 949 mil 056.58 pesos, cifra inferior a la prevista originalmente.

Finalmente, aseguró que el proyecto cumple con los criterios de rentabilidad social exigidos por la Secretaría de Hacienda, al registrar un Valor Presente Neto positivo y una Tasa Interna de Retorno de 12.27 por ciento, superior al mínimo del 10 por ciento requerido, por lo que insistió en que el Sistema de Transporte por Cable representa la alternativa más viable para atender los problemas de movilidad de Puebla.