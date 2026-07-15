Habrá más denuncias contra el presunto “tirador de la Atlixcáyotl”: Armenta

Erika Méndez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció más denuncias contra el presunto “tirador de la Vía Atlixcáyotl”.
En conferencia de prensa, desde la Ciudad de México, indicó que empresarios le han compartido información sobre sucesos de otros momentos, que podrían estar vinculados con Rafael Zabalza Beraza.
Confirmó que es un empresario que se dedica a la venta de equipo médico y material farmacéutico.
Además, ha trabajado en el estado desde la época de Melquiades Morales.
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