En el primer semestre del año, 16 delitos disminuyeron en Puebla: FGE

Erika Méndez
La titular de la Fiscalía General de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, reveló que durante el primer semestre del año 16 delitos mostraron una tendencia a la baja.
Comparado con el mismo período del año pasado.
Precisó que destacan principalmente el secuestro con menos 61.5%, robo de vehículo con mercancía 33.4%, extorsión 30.8%, privación ilegal de la libertad 27.3%, entre otros.
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