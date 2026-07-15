En el primer semestre del año, 16 delitos disminuyeron en Puebla: FGE

Erika Méndez

La titular de la Fiscalía General de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, reveló que durante el primer semestre del año 16 delitos mostraron una tendencia a la baja.

Comparado con el mismo período del año pasado.

Precisó que destacan principalmente el secuestro con menos 61.5%, robo de vehículo con mercancía 33.4%, extorsión 30.8%, privación ilegal de la libertad 27.3%, entre otros.