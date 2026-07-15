Director y tres mandos de seguridad de Tepeaca, relevados tras explosión por huachigas: SSP

Erika Méndez
El director y tres mandos de seguridad del municipio de Tepeaca, fueron relevados de sus cargos tras la explosión por huachigas de junio en una bodega donde almacenaban pipas con gas LP.
El titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, explicó que no había elementos en su contra, pero era necesaria la rotación.
En este sentido, señaló que la dependencia realiza operativos de manera permanente, para evitar dicho ilícito.
You may also like
-
En el primer semestre del año, 16 delitos disminuyeron en Puebla: FGE
-
Encuentran dos cuerpos tirados al lado de la autopista Puebla-Orizaba
-
Encuentran cadáver del motociclista que cayó en Valsequillo
-
Fallo en favor de la Covadonga: Deberán demoler el resto de viviendas en predio invadido
-
Murió a los 95 años Elsa Aguirre, actriz icono de la época de oro del cine mexicano