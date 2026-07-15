Director y tres mandos de seguridad de Tepeaca, relevados tras explosión por huachigas: SSP

Erika Méndez

El director y tres mandos de seguridad del municipio de Tepeaca, fueron relevados de sus cargos tras la explosión por huachigas de junio en una bodega donde almacenaban pipas con gas LP.

El titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, explicó que no había elementos en su contra, pero era necesaria la rotación.

En este sentido, señaló que la dependencia realiza operativos de manera permanente, para evitar dicho ilícito.