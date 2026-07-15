Fortalecen cooperativas con capacitación y vinculación institucional

-Productores poblanos acceden a herramientas para consolidar sus proyectos y ampliar oportunidades de mercado.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue. – La capacitación y la vinculación institucional marcaron una nueva etapa para las sociedades cooperativas y los emprendimientos sociales de Puebla con la realización de la Jornada para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas y Emprendimientos Sociales. El gobierno estatal que encabeza el mandatario Alejandro Armenta Mier consolidó este espacio de formación para acercar herramientas que consolidan la competitividad, impulsan la profesionalización y favorecen el crecimiento de las unidades económicas, como parte de la estrategia para ampliar las oportunidades de desarrollo regional.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que la jornada reunió acciones de capacitación, asesoría especializada y vinculación comercial para reforzar la economía social en la entidad.

Destacó que la Expo Emprende permitió a cooperativas y emprendimientos sociales promover y comercializar sus artículos, mientras que, en coordinación con la Oficina de Representación en Puebla de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, se desarrolló una sesión informativa sobre el distintivo Hecho en México, con el propósito de acercar a las y los productores, los requisitos y beneficios de este reconocimiento para mejorar el posicionamiento de sus marcas.

Asimismo, Víctor Gabriel Chedraui señaló que la agenda incluyó la plática “Conoce la normatividad sanitaria y de etiquetado para los productos poblanos”, organizada en colaboración con la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), con el objetivo de orientar a las personas fabricantes sobre el cumplimiento de la regulación necesaria para la comercialización formal de su mercancía.

De igual forma, se impartieron dos talleres de Simulación de Negocios, en conjunto con la Secretaría de Economía del Gobierno de México, para ampliar conocimientos en planeación estratégica, administración y toma de decisiones.

El evento contó con la participación de la subsecretaria de Industria y Comercio de la SEDETRA, Mónica Barrientos Sánchez, y de la encargada de la Oficina de Representación en Puebla de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, Elena Medina Castellanos.

El secretario Víctor Gabriel Chedraui subrayó que estas acciones impulsan la capacitación, la colaboración entre instituciones y el desarrollo de las sociedades cooperativas y los emprendimientos sociales, con el propósito de consolidar una economía más competitiva, incluyente y con mayores oportunidades para las y los productores poblanos.