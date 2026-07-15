Tiran en Acatzingo dos hombres ejecutados

Desde Puebla

A un costado de la autopista Puebla-Cordoba, fueron dejados los cadáveres de dos hombres que habrían sido ejecutados en Acatzingo.

El hallazgo ocurrió en la zona conocida como El Cerrito, tras el campo de béisbol, con sentido a Puebla capital.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas.