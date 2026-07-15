Tiran en Acatzingo dos hombres ejecutados

Desde Puebla
A un costado de la autopista Puebla-Cordoba, fueron dejados los cadáveres de dos hombres que habrían sido ejecutados en Acatzingo.
El hallazgo ocurrió en la zona conocida como El Cerrito, tras el campo de béisbol, con sentido a Puebla capital.
Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas.
You may also like
-
Director y tres mandos de seguridad de Tepeaca, relevados tras explosión por huachigas: SSP
-
En el primer semestre del año, 20 delitos disminuyeron en Puebla: FGE
-
Habrá más denuncias contra el presunto “tirador de la Atlixcáyotl”: Armenta
-
García Parra defiende el Cablebús; asegura que cumple todos los estudios y dictámenes
-
Encuentran dos cuerpos tirados al lado de la autopista Puebla-Orizaba