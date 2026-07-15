Canaco exige al ayuntamiento de Puebla el retiro de ambulantes

María Tenahua

El presidente de la Canaco, Héctor Landero Camacho, exigió al ayuntamiento de Puebla el retiro de ambulantes en el Centro Histórico, debido a que representan una competencia desleal.

Asimismo, sentenció que, como presidente de este organismo empresarial, no bajará la guardia en el tema de los ambulantes y será la voz de sus socios.

En este sentido, indicó que estará detrás de la autoridad municipal, para que sus afiliados no resulten afectados con informales en el corazón de la ciudad y que representen una competencia desleal, sobre todo en temporadas fuertes, como la que se avecina, el regreso a clases.

“Estamos levantando la voz, para apoyar al comercio formal, que paga renta, nómina, tiene trabajadores, paga las prestaciones de ley y que las condiciones laborales sean mejores”, expresó.