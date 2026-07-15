Academia Lobos BUAP, formadora de campeones con Luchas Asociadas

María Huerta

Un total de 10 de 28 medallas, obtuvo la delegación poblana en la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

Con lo anterior, los luchadores del Centro de Formación Deportiva Lobos BUAP, demostraron que constancia, disciplina y talento de 45 años ininterrumpidos de formación deportiva, pueden conquistar el triunfo.

En los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026, la selección Lobos BUAP se posicionó en el quinto lugar de la clasificación general entre 65 instituciones de educación superior al obtener 10 medallas, una de oro, tres de plata y seis de bronce.

Durante su participación en el FISU World University Championship Combat Sports 2026, realizado en Brasilia, Brasil, los atletas Evelyn Katy Sotarriba Sánchez, estudiante de la Facultad de Psicología y Brian López Barroso, alumno de la Facultad de Ciencias de la Electrónica tuvieron una relevante participación.

Cabe mencionar, que el legado comenzó bajo la guía del maestro Eduardo Contreras Dardón, impulsor de generaciones de destacados atletas universitarios.

Actualmente, Jorge Rosas Díaz, multimedallista nacional universitario, preseleccionado nacional y entrenador con más de dos décadas de experiencia, continúa con la destacada formación de luchadores.

Luchas Asociadas del Centro de Formación Lobos BUAP mantiene vivo un legado de excelencia deportiva que sigue dando frutos en los principales escenarios competitivos del país y del mundo.

Finalmente, Angélica Martínez del selectivo de Luchas, resaltó que logró dos medallas de plata, y compartió su experiencia en las competencias, señaló que al principio tenía miedo, pero hoy en día tiene mayor seguridad.