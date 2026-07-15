Estudiantes BUAP, nominados a los Premios Ariel por su cortometraje “Techiq”

María Huerta

Estudiantes y egresados de la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales (ARPA) de la BUAP, realizaron “Techiq”, película de corta duración y nominada en la categoría “Mejor Cortometraje de Ficción” en la edición número 68 de los Premios Ariel, el máximo reconocimiento cinematográfico del país otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas.

En la producción participaron Missael Sánchez Arce, escritor y director del proyecto; Miguel Reyes, productor asociado; Víctor M. Morales en diseño sonoro y musicalización; Luis Alberto Zamora en sonido directo, así como Enda Viaani Sánchez y Andoni Josep Pizano en la asistencia de sonido.

Missael Sánchez Arce, egresado de la Licenciatura en Cinematografía, comentó que el punto de partida fue precisamente el techiq, un ave catalogada como mensajera.

La cinta cuenta la historia de dos campesinos que esperan que el techiq les dé la noticia del regreso de su hijo, quien se fue a trabajar en una gran ciudad.

El cortometraje tiene una duración de 30 minutos, está hablado en náhuatl y participan actores no profesionales, habitantes de San Miguel Canoa y San Isidro Buensuceso.

“Techiq” fue parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2025, en la categoría de Cortometrajes Mexicanos; en el Primer Festival de Cortometrajes Cine del Mictlán en Zacapoaxtla 2025 y en la Muestra de Cine de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes ECAMC 2025 en la Ciudad de México por parte del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

Además, fue ganador del Estímulo para la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes (ECAMC) en 2023 y del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2024 Puebla.

Al respecto, Missael Sánchez Arce, escritor y director de la película, expuso que el Techiq se hizo en dos comunidades de las faldas del Popocatépetl.