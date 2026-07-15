Inglaterra la ‘cruzazuleó” y dejó perder la semifinal

– La Albiceleste remontó a Inglaterra con dos asistencias de Messi y jugará una nueva final mundialista

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Argentina volvió a sacar a relucir su ADN ganador. Cuando parecía que el sueño del bicampeonato llegaba a su fin, la Albiceleste protagonizó una remontada espectacular para derrotar 2-1 a Inglaterra y clasificarse a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde buscará levantar nuevamente el trofeo frente a España.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Lionel Scaloni. Inglaterra abrió el marcador al minuto 55 gracias a Anthony Gordon, silenciando a la afición argentina.

Sin embargo, cuando el reloj parecía condenar a los sudamericanos, apareció el de siempre. Lionel Messi tomó el control del partido y cambió la historia con dos asistencias magistrales.

Primero encontró a Enzo Fernández, quien al 85′ sacó un potente disparo desde fuera del área para igualar el marcador.

Ya en tiempo agregado, al 90+2′, Messi volvió a aparecer con un centro preciso que Lautaro Martínez transformó en el definitivo 2-1 con un certero remate de cabeza.

Más allá del resultado, el nombre de Lionel Messi volvió a quedar grabado en la historia.

El capitán argentino firmó dos asistencias, llegó a 13 pases de gol en Copas del Mundo, amplió el récord como máximo asistente en la historia del torneo, además de liderar a una generación que se niega a dejar el trono mundial.

Con carácter, futbol y jerarquía, Argentina volvió a demostrar por qué sigue siendo el campeón del mundo y ahora buscará escribir una nueva página dorada enfrentando a España en una final que promete quedar para la historia.