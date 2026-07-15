Cablebús no dejará deuda; gobierno prevé iniciarlo en agosto: Choco Parra 

Jorge Barrientos

El coordinador del gabinete del gobierno del estado, José Luis García Parra, aseguró que el Sistema de Transporte por Cable será financiado con recursos de la actual administración y no representará deuda al siguiente gobierno ni requerirá subsidios para su operación.

Durante su comparecencia ante el Congreso del estado, el funcionario afirmó que el proyecto cuenta con respaldo técnico, jurídico y financiero, además de un modelo de operación que permitirá su autosuficiencia económica.

“No le vamos a dejar deuda a la siguiente administración; se va a cubrir con los recursos públicos destinados dentro de esta administración y no le va a costar posteriormente a las poblanas y los poblanos mediante subsidios.

El sistema se pagará con las tarifas de acceso y será autosostenible financieramente”, sostuvo.

García Parra explicó que el proyecto fue ajustado tras los estudios de diagnóstico realizados durante 2025. Señaló que, a partir de enero de este año, se amplió el trazo para extender la cobertura hacia las colonias del sur de la capital poblana, iniciando desde la zona de Mayorazgo.

Indicó que actualmente el Sistema de Transporte por Cable se encuentra en la etapa final de autorizaciones, luego de que el estudio de impacto ambiental fue entregado a la Secretaría de Medio Ambiente, dependencia que revisa las medidas de mitigación para proteger el entorno durante la construcción.

El coordinador de gabinete informó que la intención del gobierno del estado es comenzar las obras durante el mes de agosto, siempre y cuando se cuente con todos los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes.

En relación con las críticas por la reserva de información sobre el proyecto, rechazó que exista opacidad y explicó que parte de la documentación permanece bajo resguardo debido a los procesos de fiscalización y auditoría que actualmente se desarrollan.

“No hay opacidad. La información está reservada porque forma parte de procesos de auditoría y fiscalización; conforme éstos concluyan, los estudios serán públicos”, afirmó.

Precisó que más de 70 estudios técnicos respaldan la viabilidad del proyecto y adelantó que serán publicados gradualmente en un micrositio para consulta ciudadana.

Asimismo, pidió evitar la difusión de información descontextualizada, al señalar que algunos documentos, como el Análisis Costo-Beneficio (ACB) y el estudio de movilidad, han sido utilizados de manera parcial para cuestionar el proyecto.

“Se han sacado de contexto documentos técnicos como el Análisis Costo-Beneficio y el estudio de movilidad, lo que ha generado desinformación sobre un proyecto que cuenta con sustento técnico, jurídico y financiero”, expresó.

Respecto al calendario de ejecución, García Parra informó que la construcción concluirá en noviembre de 2028, fecha en la que iniciarán las pruebas operativas y los procesos de certificación. Posteriormente, la apertura de los nodos de transferencia será paulatina, con la meta de que el sistema opere de manera integral durante 2029.

El funcionario destacó que el transporte por cable reducirá los tiempos de traslado, fortalecerá la seguridad de los usuarios y ofrecerá una alternativa moderna de movilidad para miles de poblanos.

Finalmente, señaló que este modelo de transporte ha demostrado resultados positivos en ciudades como la Ciudad de México, Uruapan y París, donde registra una alta demanda y se ha consolidado como una opción eficiente para la movilidad urbana.