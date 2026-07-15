Puebla capital presenta hoy una probabilidad media de lluvia

María Tenahua
Para este miércoles 15 de julio, se pronostica probabilidad media de lluvia y acumulación estimada de cinco milímetros, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional.
Además, una temperatura de 26 grados centígrados como máxima, 12 como mínima y vientos hasta 25 kilómetros por hora.
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