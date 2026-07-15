Mundial 2026: Messi busca conquistar el único gigante que falta en su colección mundialista

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Lionel Messi afrontará este miércoles un desafío inédito cuando Argentina enfrente a Inglaterra por un lugar en la final de la Copa Mundial 2026. El capitán albiceleste nunca ha disputado un partido ante los ingleses y buscará extender una trayectoria repleta de victorias frente a las selecciones más laureadas del planeta, en un duelo cargado de historia y simbolismo.

Reto pendiente

A lo largo de su carrera, Messi ha enfrentado a prácticamente todas las potencias tradicionales del futbol mundial. Alemania, Brasil, Francia, Italia, Uruguay y España ya conocen lo que significa medirse al capitán argentino en distintos escenarios internacionales.

Sin embargo, Inglaterra representa una asignatura pendiente. Será la primera ocasión en que el rosarino se cruce con los Tres Leones, campeones del mundo en 1966, en un compromiso que además definirá a uno de los finalistas del Mundial de 2026.

Rivalidad histórica

El enfrentamiento añade un ingrediente especial por la intensa historia deportiva entre ambas selecciones. La rivalidad quedó marcada para siempre por el inolvidable duelo de los cuartos de final de México 1986, cuando Diego Armando Maradona firmó la célebre “Mano de Dios” y el considerado “Gol del Siglo” para eliminar a Inglaterra.

Desde entonces, los encuentros entre argentinos e ingleses adquirieron un significado especial. De hecho, no se enfrentan en una Copa del Mundo desde la fase de grupos de Corea-Japón 2002, cuando Inglaterra se impuso por la mínima diferencia con un penal convertido por David Beckham.

Camino exitoso

Messi ha construido una carrera llena de triunfos frente a selecciones campeonas del mundo. Su victoria más emblemática llegó en la final de Catar 2022 ante Francia, resultado que permitió a Argentina conquistar su tercera estrella mundialista.

También levantó la Finalissima frente a Italia y consiguió triunfos de enorme valor sobre Brasil, incluido el histórico título de la Copa América 2021 en el estadio Maracaná. Incluso Alemania, verdugo en varias Copas del Mundo, cayó posteriormente ante el astro argentino en partidos amistosos.

Gran desafío

La Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham aparece como uno de los rivales más completos que Argentina ha enfrentado en los últimos años. El conjunto europeo llega fortalecido por su recorrido en el torneo y con argumentos suficientes para aspirar al título.

Messi, máximo goleador del Mundial con ocho anotaciones, intentará conducir nuevamente a la Albiceleste hacia otra final.