Fallo en favor de la Covadonga: Deberán demoler el resto de viviendas en predio invadido

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El Primer Tribunal Colegiado Federal en Materia Administrativa con sede en el Estado de Puebla, falló en contra de Jorge N, quien interpuso un recurso de revisión para que los magistrados federales ordenaran a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano (SGyDU) del municipio de Puebla ya no demoler el 20% de las viviendas irregulares construidas en el primer predio invadido en La Covadonga, tal y como lo ordenó el juez Cuarto de Distrito.

Cabe recordar que la madrugada del 19 de julio de 2025, la SGyDU con el apoyo de autoridades de seguirdad pública de los tres niveles de gobierno dieron cumplimiento a una orden judicial y retiraron una treintena de inmuebles totalmente deshabitados y bardas perimetrales, en 8.5 hectáreas, que se construyeron para despojar el predio conocido como La Covadonga a sus legítimos propietarios.

Mientras se ejecutaba la demolición se apersonó un supuesto propietario que presentó una escritura del estado de Tlaxcala, por lo cual, se detuvo dicha acción cuando se habían derrumbado el 80% de las construcciones irregulares.

Ante esta situación, Jorge N promovió un recurso de revisión para impedir la demolición del resto de las construcciones edificadas en el predio invadido, mismo que fue desechado, por haberlo presentado de manera extemporánea según lo establecido en el expediente RA725/2025, con fecha 8 de julio de 2026.

Al respecto, Jesús González Schmal, representante jurídico de la Fundación Julita y Antonio I.A.P, legítima propietaria del predio invadido, destacó que a partir de este fallo, se deberá concluir la demolición que había suspendido indebidamente la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Puebla.

Aseveró que se seguirá la acción legal para lograr la reparación del daño que ha sufrido la fundación a partir de la invasión y la construcción ilegal en dicho predio.

DATOS DE LA PRIMERA INVASIÓN: