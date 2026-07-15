Murió a los 95 años Elsa Aguirre, actriz icono de la época de oro del cine mexicano

LA JORNADA

Ciudad de México. La Asociación Nacional de Intérpretes informó en sus redes sociales del fallecimiento a los 95 años de la actriz mexicana Elsa Aguirre, considerada una de las actrices icónicas de la época de oro del cine mexicano.

En su comunicado, la ANDI destacó que “fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano” y señaló que la intérprete fue “célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande. Algunas de sus películas fueron: Cuidado con el amor, Lluvia roja y La mujer que yo amé.

Nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Aguirre se mudó junto a su familia a la Ciudad de México en 1945. Un concurso de belleza le abrió las puertas a sus primeros papeles en las cinta de 1946 El sexo fuerte y El pasajero diez mil.

En 1948, coprotagonizó junto con Arturo de Córdova la película Algo flota sobre el agua; su actuación en el antedicho proyecto inspiró a Zacarías Gómez Urquiza —un director y guionista de cine— a escribir la letra de una canción titulada Flor de azalea.

Desarrolló su carrera durante el transcurso de la Época de Oro del cine mexicano y algunos de sus trabajos más notables incluyeron Lluvia roja (1950), Una mujer decente (1950), La estatua de carne (1951), Cuatro noches contigo (1952), Cantando nace el amor (1954) y La perversa (1954).

En sus años de madurez, la actriz cedió paso a sus apariciones en el cine para dedicarse al teatro, las telenovelas y a la práctica del yoga y la filosofía oriental, disciplinas a las que atribuía su longevidad.

Elsa Aguirre recibió múltiples reconocimientos, como la Presea Ángel de la Independencia y el Ariel de Oro otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) en reconocimiento a su trayectoria artística.

“Mi palabra interna era volar”

En 2025, la actriz ofreció una entrevista a este diario, donde relató que “ni en mi imaginación pensé en ser artista de cine, ni famosa o tener dinero, jamás. No me llamaba eso, mi palabra interna era volar. No actuaba, vivía todo aquello”. También rememoró su trayectoria y reconoció el apoyo de su familia a lo largo de su vida