Argentina e Inglaterra reavivan una de las mayores rivalidades del futbol en busca de la final

• Messi y Kane lideran un duelo histórico que definirá al segundo finalista del Mundial 2026

Leonardo Guzmán Hernández

La Copa Mundial de la FIFA 2026 vivirá este miércoles uno de los partidos más esperados del torneo.

Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras en una semifinal mundialista, reeditando una de las rivalidades más emblemáticas de la historia del futbol.

En juego no solo estará el pase a la gran final, sino también un nuevo capítulo de una historia marcada por enfrentamientos memorables como el de México 1986 y el Mundial de Francia 1998.

La Albiceleste, vigente campeona del mundo, llega impulsada por Lionel Messi, quien además de ser el máximo asistente en la historia de los Mundiales continúa siendo el líder futbolístico del equipo de Lionel Scaloni.

Del otro lado estará una Inglaterra dirigida por Thomas Tuchel, que ha encontrado en Harry Kane y Jude Bellingham a sus principales figuras para soñar con disputar una nueva final mundialista. Los ingleses vienen de eliminar a Noruega, mientras que Argentina dejó en el camino a Suiza para instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

Será un choque entre dos estilos completamente distintos: la posesión y creatividad argentina frente al orden táctico y la contundencia inglesa. El vencedor enfrentará a España, que ya aseguró su lugar en la gran final tras eliminar a Francia, por lo que ambos equipos saben que un triunfo los dejará a solo un paso de levantar la Copa del Mundo.

Partido de hoy (hora del centro de México):

– Argentina vs Inglaterra — 13:00 h — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.