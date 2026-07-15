Concluye ciclo escolar 2025-2026 para un millón 600 mil estudiantes

Staff/RG

El 15 de julio finalizan las actividades académicas; las y los docentes iniciarán Taller Intensivo de Formación Continua.

PUEBLA, Pue. La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP) informa que, este miércoles 15 de julio concluirá el ciclo escolar 2025-2026 para 1 millón 661 mil 89 estudiantes de educación obligatoria, quienes cursaron sus estudios en 16 mil 211 escuelas públicas y particulares, con el acompañamiento de 82 mil 791 docentes. A partir de esa fecha, el personal educativo dará continuidad a las actividades de organización y planeación del ciclo escolar 2026-2027.

Los días 16 y 17 de julio, las y los docentes participarán en el “Taller Intensivo de Formación Continua” donde analizarán los resultados del ciclo escolar, reflexionarán sobre su práctica docente, revisarán los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) e intercambiarán experiencias para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Durante ese periodo, madres, padres de familia y tutores recibirán las boletas de evaluación, los certificados correspondientes y la información sobre el desempeño académico de sus hijas e hijos. El receso escolar para las y los docentes comprenderá del 20 de julio al 21 de agosto.

En concordancia con la visión educativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta Mier, refrenda su compromiso de garantizar una educación de excelencia, incluyente y humanista para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes poblanos.