En 2025, las personas en México calificaron en promedio con 8.62 la satisfacción con su vida actual, en una escala de 0 a 10

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Las personas de 18 años y más que hablan lengua indígena y aquellas con alguna discapacidad presentaron promedios menores al nacional: 8.33 y 7.99, respectivamente.

En Coahuila se registró el promedio más alto de satisfacción con la vida (8.85) y en Oaxaca, el menor (8.32).

En una escala de -10 a 10, el balance anímico general fue positivo, con un promedio de 5.29. Los hombres registraron promedios superiores a las mujeres.

Quienes consideran tener mala salud promediaron 7.08 en satisfacción con la vida y 2.58 en balance anímico. Las personas con indicios de depresión registraron 7.55 en satisfacción con la vida y 1.93 en balance anímico.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025. Este programa estadístico genera información sobre la satisfacción con la vida, los estados anímicos cotidianos y el propósito de vida de la población de 18 años y más. Asimismo, permite comprender la relación de estos elementos con el entorno personal, familiar, social y laboral.

La ENBIARE 2025 consolida la medición del bienestar autorreportado en el país con base en prácticas internacionales. Así, el INEGI reafirma su compromiso de generar estadísticas para el diseño, evaluación y seguimiento de políticas públicas que beneficien a toda la población.

I. PRINCIPALES RESULTADOS

Los datos que se presentan a continuación corresponden a la población de 18 años y más que sabe leer y escribir y que habla español.

Satisfacción con la vida

En 2025, en una escala que va del 0 al 10, el promedio de satisfacción con la vida actual de las personas fue de 8.62. Al comparar con 2021 —en un contexto marcado por la pandemia de COVID-19—, el indicador fue menor (8.45). En ambas ediciones, la calificación promedio de las mujeres resultó décimas menor que la de los hombres.