El cantante Xavier Flores platica de “Solo dime”, su nuevo sencillo

Tema producido por los talentosos y multi galardonados hermanos Orlando e Israel Aispuro

Por Mino D’Blanc

El cantante Xavier Flores quien es oriundo de Hermosillo, Sonora, se ha consolidado a través de su trayectoria en constante crecimiento, como una de las voces emergentes más prometedoras dentro del género regional mexicano, destacando por su interpretación honesta y su capacidad para transmitir historias que reflejan amor, desamor y vivencias cotidianas. Su estilo combina la esencia tradicional del género con matices contemporáneos que lo acercan a nuevas generaciones de oyentes. El artista ha logrado consolidad una base sólida de seguidores, impulsado por sencillo que han generado una importante respuesta en plataformas digitales y presentaciones en vivo que reafirman su conexión con el público. Su constancia y evolución artística lo han llevado a sumar reconocimientos dentro del circuito independiente y a construir una identidad musical clara y en ascenso.

Ha logrado consolidar una conexión orgánica con la gente de todas las edades, gracias a su repertorio de canciones románticas y de desamor que destacan por su autenticidad y cercanía emocional. Prueba de ello es “Duele”, su éxito viral que lo llevó al primer lugar del listado de Los 50 Más Virales de Spotify México. El cantante ha experimentado un crecimiento acelerado en audiencia y relevancia dentro de la nueva generación del regional mexicano, mismo que lo impulsa a presentar tanto “Duele”, tema inédito y que es el primero de su nueva producción discográfica con la compañía trasnacional Fono después de haber lanzado su música de manera independiente y actualmente con “Solo dime” que lanzó en el pasado mes de mayo y que ha generado una gran conversación en plataformas digitales, aumentando ya millones de reproducciones en TikTok e Instagram a través de creaciones orgánicas realizadas por los usuarios.

“Solo dime” cuenta con la producción de los reconocidos hermanos Orlando e Israel Aispuro, quienes cabe mencionar que son responsables de importantes proyectos junto a artistas como Carín León, Matisse, Kany García, Christian Nodal, por mencionar solo algunos, además de sumar múltiples nominaciones dentro de la industria musical. Dichos productores vieron en Xavier Flores un talento con identidad propia y gran potencial artístico, motivo por el cual decidieron sumarse a su proyecto y respaldar su propuesta musical.

Platicamos con Xavier Flores gracias a las finas atenciones del licenciado José Luis Toledo Madrigal, de Fono y de Universal.

MD’B: Después de tu éxito “Duele”, ahora estás promocionando “Solo dime”. ¿Cómo ha sido el proceso de una canción a la otra y qué aprendiste?

XF: El año pasado con la canción “Duele” aprendí mucho; fue la cátedra más grande que he tenido en la carrera porque me enseñó a realmente cantar como debía de haber cantado hace muchos años atrás. Me enseñó a encontrarme como artista, me enseñó a cuanto a producción que sí puedo hacer una producción competitiva, que sí estoy listo para hacerlo y pues lo más importante que me enseñó ese rol es que la magia en la música sí existe. Eso fue el número uno de lecciones aprendidas.

MD’B: ¿Cómo llegó “Solo dime” a tu vida?

XF: La canción “Duele” es de un gran amigo mío llamado Máximo Franco y es de allá de Guadalajara; él y su ex novia eran amigos míos. Esa canción fue compuesta para ella y mi amigo me dijo “¿sabes qué? Yo no voy a cantar esa canción, agárrala tú”. Resulta que grabo esa canción, sale el año pasado, sucedió lo que sucedió con la canción, descubrimos que teníamos una fórmula que pudiéramos replicar y con “Solo dime” lo hicimos. Después de lo que pasó con lo de “Duele”, él me empezó a mandar muchas canciones y “Solo dime” fue de las primeras que escuché y a la primera escuchada dije “esta rola es otro Duele”, la grabamos y ya le hicimos una producción más grande, una producción con otra persona, con otro tipo de productor y cambió mucho la perspectiva de la música y aparte nos abrió el camino o el panorama como proyecto como Xavier Flores como para dónde podemos ir. Y las letras pues son muy hermosas; yo las presumo mucho. Casi la mitad del disco son canciones de Máximo Franco. Él y yo tenemos una química ahí medio rara de explicar que todo lo que él escribe lo canto de una manera y decimos “¡Qué perrón se oye esto!”. Yo sí considero que él sí tiene problemas en la mente, porque compone que te lo juro, cada canción que me enseña yo digo “¿de dónde salió eso?”. Él también está ahorita muy fuerte; acaba de sacar “Tú ni en cuenta”, una canción que interpreta la Banda MS y Manuel Turizo y que compuso en coautoría con Geovani Cabrera e Iván Gámez. Acaba de meter también un golazo con Los Dos de Tamaulipas. Está trabajando con gente muy chingona y pues bueno, esas historias que cuentan los artistas grandes de cómo pasan las cosas. Estoy muy feliz de que me esté pasando y que esté pasando entre amigos y que esté pasando entre buena vibra. Eso es lo que más aprecio.

MD’B: ¿Te sientes identificado con esta canción? ¿Has pasado en tu vida algo de lo que habla “Solo dime”?

XF: Fíjate que no, es algo irónico porque ahorita estoy en una de las etapas más bonitas de las personas, porque estoy formando una familia. Tengo una niña de tres años y estoy felizmente casado y a pesar de que estoy todo positivo, las canciones de desamor algo provocan en mí que me gusta expresar. Tanta importancia le doy a las canciones de desamor que el setenta por ciento del disco que está por salir son canciones de desamor y el otro treinta lo repartí en experimentos de a ver qué dice.

MD’B: Alguien dijo que “el desamor es la forma más pura del amor”.

XF: Así, ni más ni menos, amigo, así como lo dijiste y esas son frases muy lindas. Si te pones a analizar, son de esas canciones, de esas letras que las vas a poder escuchar en cincuenta años y la letra te va a seguir quedando. Es algo que estamos defendiendo y que queremos hacer en este disco.

MD’B: En este material discográfico ¿viene alguna canción compuesta por ti?

XF: Fíjate que metí mano, más no compuesta por mí. El cien por ciento en este disco yo sí dejé mucho. Dije “eh, zapatero a tus zapatos”. Me gusta la composición, hubo un año donde tiré pura música compuesta por mí. Pero a la manera en que veo cómo trabajan hoy las personas, que escriben, dije “no, mejor me concentro en lo mío; mejor meto mano en producción”. El disco lo estoy produciendo yo junto con Gerson Rodríguez que es otro de mis músicos y productores. Lo estamos haciendo allá en Tijuana, entonces pues procuramos que las letras sean eso, sean mucha pureza y pues mucho desamor.

MD’B: “Solo dime” fue producida por Orlando e Israel Aispuro.

XF: Así es. Otra bendición del mundo, te lo juro, de la vida. Todo lo bueno de la música está con mis amigos los Aispuro. Resulta que son vecinos míos. La canción la producimos aquí en su estudio y estoy muy feliz porque tenía muchas ganas, pero muchas ganas de trabajar con ellos. Yo soy de Hermosillo, pero me fui mucho tiempo y hace dos años que regresé yo quería hacer algo con ellos porque ya conocía su trabajo, ya lo había escuchado y se me hacía muy inalcanzable llegar ahí. La vida el año pasado me empezó a revolver así y todo en mi vida empezó a pasar y de repente estaba echándome una bebida con uno de ellos y conecté con ellos, la visión musical que tienen, cómo hacen las cosas y todo y yo quedé maravillado de empezar la primer canción del disco con el pie derecho y por la puerta grande con Univesal, bajo el sello Fono Universal y a parte fue una producción de los Aizpuro.

MD’B: ¿Qué debe tener una canción para que la interpretes?

XF: La letra tiene que ser real. En todas las canciones del disco no van a escuchar una que no sea algo irreal o algo fantasioso. Todas las canciones desde “Duele” para acá creemos que puede llegar a ser un buen sello que sean letras muy sencillas de digerir. “Solo dime si me quieres o ya no; creo que para ti fue más fácil. Solo quiero que me des una razón o si todo este dolor ha sido gratis”. O sea, son el tipo de cosas que uno dice en una relación. “Siento que no valoraste esos besos suficientes porque si lo hubieras hecho ya sabrías lo que se siente”. Son cosas muy duras, son cosas reales y se están diciendo de una manera muy, muy chida y es algo que me gusta mucho de Max. Ahorita también estamos trabajando canciones de Mónica Vélez; la otra parte del disco es prácticamente de canciones que se hicieron con ella. O sea, el disco está bravo. Voy a la mitad ahorita en cuanto a canciones producidas. Ya las canciones las tengo seleccionadas. Me pongo a escucharlas en mi carro y digo “ok, ok, estamos haciendo un buen trabajo, son letras muy buenas”. Viene una que se llama “El intenso”. También viene un vals que sentimos que va a ser un nuevo vals de bodas de aquí a un buen tiempo. O sea, vienen canciones de ese calibre, entonces pues estamos aquí de necios queriendo que la gente la escuche, que espero lo mejor del proyecto y pues eso es lo que van a escuchar en el disco; no van a escuchar otra cosa, se los juro.

MD’B: ¿En dónde están grabando el disco?

XF: Yo estoy aquí en Hermosillo, pero toda mi gente está en Tijuana. Él vive en Tijuana, mi productor también, igual que Gerson. El estudio está ahí con Soria quien también es de Tijuana. Se lama El Pasaje Estudio. Encontramos un sonido muy bonito en ese estudio y ahí nos gustó hacer el disco porque es como muy real, todo suena muy real. Una batería bien hecha y pues súmale todo lo que estamos haciendo ahorita.

MD’B: ¿Qué es lo que no cantarías o grabarías?

XF: Ah, pues yo creo que los corridos. Me fascina cantar corridos. En una borracherita en la casa evidentemente salen los corridos y vámonos, nos aventamos y nos gusta. Pero creo que nuestro camino nunca estuvo ahí; siento que nuestro camino siempre ha sido lo que nos ha pasado en nuestra vida que es el amor y el desamor. Ahorita estoy impresionado de que estoy pudiendo con una familia y que es una familia que está llena de amor, que tengo un hogar que no es una casa solamente; es un hogar donde estamos imprimiendo amor. Entonces pues hacer uso de eso, de lo que estamos viviendo, ¿no? Ya probablemente explicar otras cosas, pues a lo mejor, no sé, me alentaría a hacer otro tipo de música.

MD’B: ¿Ya tiene video “Solo dime”?

XF: Ya está. De hecho, de hecho a ti es el primero que te voy a decir: me acabo de meter, no había visto las estadísticas. Ya llegamos al millón de reproducciones con la canción y ahorita me acabo de llegar a mi canal oficial de YouTube y está por llegar a las cien mil reproducciones.

MD’B: ¿De quién fue la idea del video? ¿Quién te lo dirigió y quién lo produjo?

XF: Yo tengo un hermano de vida, se llama Eric Flores. Él es una persona con las que he trabajado todo el proyecto los últimos seis años. Es mi relación más larga, la más larga y amorosa y de trabajo, le digo. Él es mi compa, es mi manager. También es mi sensei, mi amigo, mi todo y entre él y yo es como siempre hemos hecho las cosas, incluso los videos. Estamos tratando de replicar todo lo que estamos haciendo antes de estar firmados con una empresa tan grande como es Universal y Fono. Estamos tratando de no modificar mucho la fórmula de hacer nosotros las cosas. Él siempre se ha encargado de la parte visual, de la parte de la creación de contenido; las ideas, las estrategias las hacemos entre los dos. Todo sale de ahí, de esas dos cabezas y pues esta es una oportunidad también para lucirnos y para decir “mira, yo Xavier Flores puedo producir mi música, puedo ser un productor, y mi amigo Eric que funge como mi manager también puede decir que es un productor de videos, que también puede hacer eso”. Estamos tratando de aprovechar esta oportunidad lo máximo. Entonces con él es con quien hago todos mis videos musicales y ya nos encartamos de grabarlo también.

MD’B: ¿En dónde grabaron el video?

XF: En Tijuana también.

MD’B: ¿Qué locaciones tuvieron en Tijuana para grabarlo?

XF: Nosotros somos muy conscientes, siempre hemos usado nuestra creatividad para sacar nuestro jale adelante. Nuestra música está basada en cien por ciento creatividad. No hubo mucho dinero; ahora que ya entramos con Universal ya hay un apoyo muy grande, muy bueno, obviamente. Pero de ahí para atrás lo que siempre nos ayudaba mucho era cómo hacíamos las cosas, ¿no? Una maestra de canto me dijo: “mira, tú me tienes que hacer sentir algo aun cantando “Las Mañanitas”. Tú tienes que provocar un sentimiento, es tu trabajo como artista. Claro, y por ende la gente lo va a sentir”. En el video estamos haciendo lo mismo; tú me pones aquí en esta esquina del cuarto y logras hacer un gran video ahí, es porque ves el arte, ves algo bello ahí. Las locaciones que estamos usando son locaciones que hemos usado; que vemos una calle hermosa… vamos a grabar en esa calle hermosa, vamos a hacer un video musical ahí. El video de “Solo dime” fue así; ¿Cuál va a ser la idea? Algo abandonado, vamos a hacerlo abandonado. Y es lo que hicimos, un cuarto abandonado, lo produjimos nosotros y todo fue ahí; nosotros pagamos todo, o sea, es una producción cien por ciento de nosotros y lo estamos haciendo de esa manera; también el video que sigue de la canción que sigue. Estamos subiendo de nivel con esto también, entonces este lo van a disfrutar.

MD’B: ¿Cuál es la canción que sigue?

XF: ¿Conoces a un muchacho que canta y que se llama Marco Antonio Solís? Ahí anda, ahí anda como queriendo pegar. Pues es una canción de él; yo soy su admirador, mi esposa más. Mi esposa me inculcó más el amor por Marco Antonio y obviamente yo lo conocí y me gusta mucho todo lo que ha hecho en su vida y obviamente es un ejemplo a seguir. Pero ahora que estoy con mi esposa, ella sí llora con las canciones de Marco Antonio. Entonces le agarró un amor para la visión que creo que ella tiene con las canciones de Marco Antonio y decía “¡Wow!” y ella misma me enseña las canciones. Me decía “¿escuchaste a Marco Antonio?” y no nunca lo había escuchado y me decía “pon atención”. Bueno, dentro de tantas canciones que me enseñó hay una que se llama “El peor de mis fracasos”; Gran canción, gran canción y pues ya nosotros le habíamos sacado un TikTok, más no le habíamos dado seguimiento. Y ahora que estuvimos ahí con Fono, pues lo pusimos en la mesa y dijeron “¡Jálense!” y pues teniendo esa libertad, nos metimos a TikTok a hacer nuestro trabajo y empezó a funcionar. Y grabamos una versión que sí defiendo porque es muy buena. Es sencilla, respeté los acordes de la canción original, respeté muchas cosas. O sea, sí le meto mucha cabeza en eso.

MD’B: ¿En qué género la grabaste?

XF: Mira, aquí nos fuimos a lo sencillo. En este disco nos estamos yendo a lo sencillo, lo que la canción te haga sentir, por ahí dale, por ahí grábala. Creo que es la única canción del disco que es cien por ciento de tololoche y sierreña, por decirlo así. Le metí acordeón también a la canción. Ese sonido me gusta mucho y es muy de acá del norte también. Viene el tololoche, el bajo sexto, el acordeón, docerola y ya. No le metimos más, nos fuimos por la sencillez, pero algo bonito, porque la mayoría del disco viene mucho, mucho pop. Entonces esta canción va a ser el ingrediente del balance.

MD’B: ¿Cuál fue el momento de tu vida que te marcó para ser cantante, para ser músico?

XF: Cuando vi a Julión Álvarez en el palenque. La primera vez que lo vi en mi vida y que entré a un palenque, vi a Julión Álvarez dar un concierto ahí. Dije: “¿qué andas haciendo? Yo quiero eso”. Y pues siempre he visto las películas de Pedro Infante; soy un amante de la música y del trabajo de Pedro Infante, entonces esto también. Y al ver que también a mis artistas favoritos les gusta eso, pues potencializa y confirma que voy bien con mis elecciones musicales. Pero sí, Julión Álvarez, Pedro Infante y obviamente pues Luis Miguel. ¡Joan Sebastian! Él me abrió el cerebro y la primera canción que grabé en mi vida en un estudio fue de Joan Sebastian; se llama “Tu sonrisa” y hasta la fecha me gusta meter en el repertorio a Joan.

MD’B: ¿Por qué el público, ya te haya escuchado o no, te tiene que escuchar?

XF: Porque estoy en la etapa más sincera en mi vida y creo que la sinceridad siempre se siente. Acabamos de ver a la selección mexicana en el mundial y se siente que lucharon por hacer su trabajo, se siente que lo hicieron con el corazón, y algo equivalente está pasando en la producción de este disco. Si realmente quieren escuchar algo nuevo, creo que lo estamos logrando y que me den la oportunidad de hacerlo y estoy seguro que la primera vez que me den la oportunidad, van a seguir haciéndolo. Con esa firmeza y con la humildad más posible que se pueda se los digo de corazón.

MD’B: Tengas los discos que tengas, las producciones que tengas, las canciones que tengas, ¿qué es lo que nunca cambiarías de tu forma de cantar y de tu música?

XF: A mi familia; a mi familia y mi carácter que tengo. Y musicalmente hablando, cantar con mi sinceridad, cantar con sinceridad; es eso. Pueden quitarme lo que quieran, pero déjenme hacerlo de la manera más sincera posible.

MD’B: ¿Con quién te gustaría tener una colaboración? ¿Con quién te gustaría compartir escenario alguna vez?

XF: Con Eden (ríe nerviosamente), lo aprecio. Al Fredo lo apreció mucho. El trabajo en vivo que hacen es espectacular. Con Carín gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar con él y echarme unos tragos y echarme unas piezas, también unas canciones. Con ellos, las personas que están moviendo el mundo ahorita.

MD’B: Conciertos, presentaciones. ¿En dónde te vas a estar presentando? ¿Qué vas a estar haciendo en ese sentido?

XF: Ahorita estamos tranquilos con eso. Estamos de lleno metidos en la producción del disco porque evidentemente sí lleva su tiempo el tomar una decisión de qué canciones sí van, qué canciones no van. La estrategia de redes sociales es un trabajo fuerte también y ahorita estoy ocupado en eso. Ya si Dios quiere, vendrá lo demás por añadidura.

MD’B: ¿Cuándo sale el disco?

XF: Fíjate que el disco este lo vamos a estar tirando paulatinamente. Vamos a estar tratando de tirar canciones mes con mes para no tirar el disco por completo, porque es que también hay que ser muy conscientes por ejemplo en la etapa que estás como artista. Ahorita a mí no me conviene mucho tirar un disco completo y que la gente haga lo que ella quiera con la música que está en este disco. Creo que la mayor oportunidad para mí para que funciones y que la gente escuche realmente toda la música es ponerle atención a cada canción que vamos a estar sacando y explotarlas al máximo en mis redes sociales y moverlas.

MD’B: ¿Algo más que quieras agregar?

XF: Darles gracias y decirle a todos que la fe siempre por delante y que Dios los bendiga y ahí los espero; si me dan la oportunidad, ahí los espero para recibirlos con buena música.