Camila Souza fue la eliminada de la novena gala de “MasterChef 24/7”

Por Mino D’Blanc

La noche del domingo 12 de julio se realizó la novena gala de “MasterChef 24/7” en la que en el proceso de eliminación los cocineros concursantes que aún están en contienda vivieron momentos críticos. Y es que las exigencias de tan reñida competencia aumentan cada semana y un mínimo error que puede dejar fuera a cualquiera. Este domingo los platillos preparados fueron en relación a la cocina prehispánica.

-Participantes que llegaron con el terrible y temido mandil negro:

Fueron nueve y eran Nora, Emmanuel, Flor, Ixdif, Claudia, Jazmín, Camila, Carmen y Antrax.

-Los invitados especiales de la noche:

Las personalidades invitadas y que por ende fueron las encargadas de degustar los platillos fueron Cositas, Rafa Mercadante, Nadia y artistas y artesanos mexicanos.

-Primer desafío de la noche:

Consistió en que los cocineros elaboraran los tradicionales empalmes del norte de México y que son tortillas de maíz con manteca de cerdo y frijol refrito, rellenos de guisado tradicional. En dicho reto sólo se enfrentaron Carmen, Nora, Camila y Jazmín, quienes fueron elegidas por la propia Carmen como beneficio del Pin del Chef que obtuvo durante la semana pasada.

Después de haber degustado los platillos realizados en la prueba, los exigentes jueces Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera deliberaron que Nora fue la cocinera que logró la mejor preparación ya que consiguió un equilibrio de sabores y respetó la esencia tradicional de dicho platillo, lo que hizo que fuera la primera participante en subir al balcón y asegurar su permanencia una semana más.

-Reto de salvación:

Carmen volvió a hacer uso de sus beneficios del Pin del Chef, por lo que en esta ocasión decidió bloquear a Emmanuel y enviarlo a eliminación directa, por lo que él no tuvo la oportunidad de participar en dicha cocinada cuyo desafío fue elaborar un platillo tradicional mexicano en un tiempo de 40 minutos.

Dicha preparación fue trabajada en equipos y fue para 17 comensales, quienes tuvieron la decisión de elegir a la mejor propuesta. Después de la degustación el equipo ganador fue el azul integrado por Claudia, Flor, Antrax y Carmen, quienes prepararon un robalo con mole, lo que les hizo subir al balcón.

-Momento más emotivo de la noche:

Fue la visita sorpresa que recibió Antrax. Su madre y su hermana viajaron directamente desde Orizaba, Veracruz, para abrazarlo en la cocina. Minutos antes de tan significativo encuentro, un video retrospectivo mostró su infancia, donde compartió que en su hogar solo contaban con lo esencial y que un platillo de amor que su madre le preparaba era un sándwich sencillo con mayonesa y un poco de jamón.

-Reto de eliminación:

Tras dicho cúmulo de emociones, la gala dio un giro radical y llegó el momento más temible de cada domingo. Jazmín, Camila, Ixdiy y Emmanuel fueron los cuatro cocineros que no lograron subir al balcón y tuvieron que enfrentarse en el reto de eliminación. Su prueba de fuego consistió en cocinar un platillo mexicano con aves, proteínas poco comunes dentro de la cocina. La encargada de asignarlas fue Flor, por lo que Jazmín y Emmanuel cocinaron guajolote, Camila hizo lo propio con codorniz, mientras Ixdit con pato.

Una vez transcurrida la degustación, Jazmín fue reconocida por haber logrado un buen platillo y fue anunciado que el público la salvó por medio de su voto.

Camila Souza recibió críticas negativas tras la degustación de lo que preparó que fue una salsa tipo encacahuatado la cual no logró convencer el paladar de los exigentes jueces. Además, la sobre cocción de la proteína que le tocó fue un error imperdonable para estas alturas de la competencia. Los expertos mencionaron que ella tuvo una actitud de derrota andes de presentar su platillo, misma que proyectó e influyó sobre su ejecución. Por ello, Camila se convirtió en la novena eliminada de “la cocina más famosa de México”. En medio de agradecimientos entregó el delantal y se despidió de la competencia.