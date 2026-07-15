Elenco y equipo de producción de “Tierra de amor y coraje” le celebraron su cumpleaños a Emmanuel Palomares

Coincidió con el último día de grabaciones de dicha telenovela cuyo escenario principal es Arizona.

Por Mino D’Blanc

En una locación en Polanco en la Ciudad de México, Emmanuel Palomares vivió un cumpleaños muy especial al haber coincidido con la fecha de último día de grabaciones de “Tierra de amor y coraje”, la nueva telenovela en la que él participa y que es producción del experimentado José Alberto Castro para TelevisaUnivision.

Tanto las actrices y actores que estuvieron presentes, así como el equipo de producción le festejaron al histrión quien recibió muestras de cariño por parte de todas y todos los presentes, cerrando así una etapa muy significativa tanto en lo profesional como en lo personal.

Con el cierre de grabaciones de “Tierra de amor y coraje” llegó a su fin un intenso proceso de trabajo que tuvo como principal escenario los impresionantes paisajes de Arizona en donde fue capturada la esencia visual de la trama, enmarcada con montañas, desiertos y paisajes de inspiración western que darán identidad al melodrama.

Juan es a quien le da vida Emmanuel Palomares en “Tierra de amor y coraje”. Es uno de los personajes centrales de la historia, en los que comparte créditos con Brandon Peniche quien interpreta a Jerónimo y con Emilio Osorio en el papel de Lalo. El elenco protagónico se completa con Sofía Castro, quien encabeza esta historia junto a los tres actores anteriormente mencionados.

Será el 5 de octubre del presente año cuando se estrene en “las estrellas” la telenovela “Tierra de amor y coraje”, una historia que combina romance, drama y grandes paisajes.