¡Ya es oficial! FIFA revela a los artistas que estarán en la ceremonia de clausura del Mundial 2026

MEDIO TIEMPO

Faltan pocos días para que finalice la Copa Mundial de 2026, y para ponerle broche de oro a esta aventura futbolística que han vivido las 48 selecciones participantes en México, Estados Unidos y Canadá se realizará una ceremonia de clausura, así como un primer medio tiempo.

La Final de la Copa Mundial se realizará este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey en donde se reunirán los aficionados de las selecciones finalistas, así como figuras más destacadas del mundo de la música y del entretenimiento.

¿Quiénes estarán en la Clausura de la Copa Mundial 2026?

De acuerdo con la FIFA, la ceremonia de clausura contará con la participación de artistas como Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed, quienes subirán al escenario. Además, Tom Cruise formará parte del evento, junto con otros artistas e invitados especiales que serán anunciados en los próximos días.

Jennifer Hudson, que ha ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos en los instantes previos al comienzo de la final.

La ceremonia de clausura será producida en colaboración con Balich Wonder Studio, destacará la pasión, la emoción y el carácter global que han definido la 23.ª edición de la Copa Mundial de la FIFA. Evento que ha marcado una nueva fase en el futbol y que ha batido récords, permitiendo que una nueva generación de niños y niñas de todo el mundo sueñen a lo grande.

“La ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que se dio la bienvenida al mundo en las ceremonias de apertura en Canadá, México y Estados Unidos, y cerrará el círculo del Mundial de 2026. La cita combinará música, cultura y fútbol, y dará pie al esperado partido en el que se proclamará al campeón de la esta competición histórica”, ha declarado Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los aficionados presentes en el estadio formarán parte del espectáculo, por lo que se recomienda que lleguen al recinto con antelación.

¿A qué hora iniciará la ceremonia de clausura de la Copa Mundial 2026?

La ceremonia de clausura comenzará a las 12:30 horas (hora del Centro de México), es decir, 90 minutos antes del comienzo de la final. El público podrá disfrutar de un amplio abanico de experiencias, como activaciones exclusivas, precios y entretenimiento previo al partido.