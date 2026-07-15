Isaac del Toro en el Tour de Francia: resultado y clasificación general del ciclista mexicano tras la etapa 10

AS MÉXICO

La décima etapa de este Tour de Francia nos regaló una carrera emocionante gracias al recorrido rompe piernas del Macizo Central francés. El UAE Team Emirates XGR, equipo del mexicano, fue protagonista tras la fulminante victoria de Tadej Pogacar, no obstante, como resultado del esfuerzo de equipo, Isaac perdió su posición en el podio.

Javier Romo protagonizó una escapada en solitario en la subida del segundo puerto de montaña (Col de la Griffoul). El pelotón, que a veces intentaba sin éxito separar un grupo perseguidor, siempre se mantuvo a poca distancia del español. El paquete terminó alcanzando al hispano en el inicio del ascenso al Puy Mary – Pas de Peyrol, sin embargo, inmediatamente el ecuatoriano Richard Carapaz realizó un ataque para volverse en la nueva punta y sumar puntos en las cima. Cuando parecía que Carapaz también se quedaría con la Col de Pertus, Tadej Pogacar lanzó una aceleración fulminante que le permitió liderar el trayecto y coronarse como el rey de dicha montaña. Por su parte, Del Toro se quedó rezagado en un detrás de su compañero y los protagonistas de este dueño.

El esloveno, con su característica potencia interminable, dominó sin problemas el resto del trayecto para llevarse la victoria de la décima etapa (03:58:08), su tercera en este Tour de Francia. Lamentablemente, ‘el Torito’ no se mantuvo en el grupo perseguidor y finalizó en la octava posición, a un minuto y 31 segundos de Tadej y de otros rivales directos como Evenepoel, Ayuso y Seixas. El ensenadense cayó hasta la séptima posición de la general y además perderá el maillot blanco para el siguiente capítulo, mismo que portó hoy por sexta ocasión.

Así quedo la clasificación general tras la etapa 10 del Tour de Francia