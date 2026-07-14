Intentaron robar luminaria en Atlixco

Desde Puebla

La vigilancia permanente que mantiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana Atlixco permitió la detención de dos hombres presuntamente involucrados en el robo de una luminaria del sistema de alumbrado público del municipio.

Durante un recorrido preventivo en el Centro de Atlixco, elementos municipales atendieron el llamado de un trabajador del Ayuntamiento, quien reportó que dos personas sustraían una luminaria perteneciente al patrimonio municipal.

Los oficiales sorprendieron a los señalados en posesión del equipo, realizaron la detención conforme al protocolo y aseguraron el objeto recuperado.

Los responsables Martín “N”. y Manuel “N” fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica, refrendando el compromiso del Gobierno Municipal con la protección de los bienes públicos.