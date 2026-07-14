Confirman detención del presunto “tirador de la Angelópolis”

Erika Méndez
La madrugada de este martes fue detenido en Puebla el presunto “tirador de la Vía Atlixcáyotl”.
Se trata de un hombre identificado como Rafael Zabalza Beraza, quien en más de una decena de ocasiones habría atacado diversas unidades.
Informó el titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez Gonzalez, quien indicó que el sujeto disparaba desde un vehículo sin placas.
Destacó que actualmente existen 10 carpetas de investigación en su contra, nueve por daño en propiedad ajena y ataques peligrosos y uno por homicidio en grado de tentativa.
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