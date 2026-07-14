José María Sosa, “Chema”, declarado culpable por la desaparición de Paulina Camargo

Sentencia se conocerá en dos semanas

Jorge Barrientos

Después de casi 11 años de proceso judicial, José María Sosa Álvarez, alias “Chema”, fue declarado culpable del delito de desaparición de persona en agravio de Paulina Camargo Limón, joven poblana que desapareció en agosto de 2015 cuando tenía 19 años y se encontraba embarazada.

La noticia fue confirmada por Rocío Limón, madre de Paulina, al término de una larga audiencia celebrada este martes. Informó que el Tribunal emitió un fallo condenatorio y que será en las próximas dos semanas cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización de sanciones, en la que se dará a conocer la pena que deberá cumplir el responsable.

El caso de Paulina Camargo conmocionó a Puebla el 25 de agosto de 2015, cuando la joven salió de su domicilio para reunirse con José María Sosa, entonces estudiante de Medicina y padre del hijo que esperaba. Desde ese día no se volvió a saber de ella.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, Sosa fue la última persona que estuvo con Paulina antes de su desaparición. Durante las indagatorias, las autoridades señalaron diversas inconsistencias en sus declaraciones, además de pruebas periciales y testimonios que lo ubicaban como el principal responsable de los hechos.

A pesar de las intensas búsquedas realizadas durante años por familiares, autoridades y colectivos, el cuerpo de Paulina nunca fue localizado, lo que convirtió su caso en uno de los más representativos de la lucha contra la desaparición de personas y la violencia de género en Puebla.

Durante casi una década, la familia de Paulina, encabezada por su madre Rocío Limón, mantuvo una búsqueda permanente y exigió justicia a las autoridades, denunciando retrasos y obstáculos en el proceso judicial.

Con el fallo condenatorio, el Tribunal determinó la responsabilidad penal de José María Sosa por el delito de desaparición de persona. No obstante, aún está pendiente la audiencia en la que se fijará la sentencia y la reparación del daño.

La resolución representa un avance en uno de los casos más emblemáticos de desaparición en Puebla, aunque la familia ha reiterado que la justicia no estará completa hasta conocer el paradero de Paulina.