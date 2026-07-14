¡Limpian las policías de ayuntamientos! Hasta el momento, siete jefes policíacos municipales detenidos por presuntos vínculos delincuenciales 

Desde Puebla
El Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, liberó órdenes de aprehensión contra cuatro directores de seguridad de municipios de la Sierra Norte del Estado: Ángel Miguel Garrido, director de Seguridad Pública de Tlaola; Evencio Rosas Luna, director de seguridad de Tlapacoya; Manuel Martínez González y/o Manuel González Martínez, titular de seguridad de Jopala; así como Andy Castillo Rodríguez, jefe de seguridad pública de San Felipe Tepatlán.
Todos ellos están señalados por presunta participación en una red de protección criminal, que habría permitido un narcolaboratorio en la Sierra Norte de Puebla.
Se les acusa de dejar operar a sus anchas a un grupo criminal.
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