Vuelo de Puebla a Huatulco va con 90% de ocupación

María Tenahua

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Héctor Landero Camacho, informó que, de los 12 nuevos vuelos en el Aeropuerto Hermanos Serdán, en Huejotzingo, ya hay resultados positivos.

Dstaca Huatulco con un 90 por ciento de preferencia.

Señaló que estos datos son oficiales de Volaris, que el pasado 1 de junio comenzó estas conexiones.

Asimismo, puntualizó que los vuelos a Nueva York, Los Ángeles, Houston y Nueva Jersey tienen un crecimiento del 65 por ciento en ocupación.

En el caso de las rutas del Bajío, representan un lento crecimiento; por ello, se tiene que reforzar la promoción en las salidas de Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato.

Mientras, el vuelo a Huatulco registra mayor crecimiento con un 90 por ciento de ida y 94 por ciento de regreso, junto con Los Cabos, que se coloca en segundo lugar.

En tercer lugar se encuentra Puerto Vallarta, en cuarto Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como Zihuatanejo y Villahermosa, Tabasco.