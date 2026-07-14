Entregan alarmas vecinales en Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 14 de julio de 2026.– El presidente municipal, Severiano de la Rosa Romero, continúa fortaleciendo las acciones de seguridad y prevención en el municipio mediante la instalación de alarmas vecinales y el mejoramiento del alumbrado público.

En esta ocasión, en la colonia Las Vegas, el alcalde encabezó la entrega de una alarma vecinal, una herramienta que fortalece la comunicación entre la ciudadanía y las autoridades para una respuesta más oportuna ante cualquier emergencia.

Como parte de la jornada, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc impartió una plática de prevención y compartió con las y los vecinos los números de emergencia, promoviendo la cultura de la denuncia y la participación ciudadana.

Asimismo, el área de Alumbrado Público realizó trabajos de mantenimiento a las luminarias y la colocación de reflectores en distintos puntos de la colonia, con el propósito de mejorar la iluminación de las calles y reforzar la seguridad de las familias.