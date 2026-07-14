España silencia a Francia y se instala en la gran final del Mundial 2026

• La mejor defensa del torneo anuló por completo a Mbappé y compañía para eliminar a Les Bleus

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de España confirmó que es una de las grandes favoritas al título tras derrotar 2-0 a Francia en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En un duelo disputado en el AT&T Stadium de Dallas, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente firmó una actuación impecable en defensa y neutralizó por completo el poder ofensivo de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y compañía para conseguir su boleto a la gran final.

España tomó el control del partido desde los primeros minutos y encontró recompensa al 22′, cuando Mikel Oyarzabal convirtió un penalti señalado tras una falta de Lucas Digne sobre Lamine Yamal dentro del área.

Francia intentó reaccionar con mayor posesión del balón, pero se encontró con una muralla defensiva encabezada por Unai Simón, Aymeric Laporte y Rodri, quienes evitaron cualquier intento de reacción francesa.

En la segunda mitad, Pedro Porro sentenció el encuentro al 58′ tras una gran combinación colectiva, desatando la euforia de los aficionados españoles.

Con la victoria, España disputará la gran final del Mundial 2026, donde buscará conquistar su segunda estrella.

Por su parte, Francia se despide del torneo sin poder romper la sólida defensa española, considerada hasta ahora la mejor del campeonato por su capacidad para neutralizar a algunos de los ataques más peligrosos del mundo.

La Roja llega al partido por el título mostrando un equilibrio que la convierte en una seria candidata a levantar la Copa del Mundo.