Egresados de la Universidad para Adultos, referente en la BUAP: Rectora Lilia Cedillo

María Huerta

La rectora Lilia Cedillo Ramírez presidió la graduación de la primera generación de las licenciaturas en Gestión de la Información y en Humanidades, de la Universidad para Adultos UPA- BUAP.

En la Unidad de Seminarios de Ciudad Universitaria, Lilia Cedillo felicitó a los 64 egresados de la UPA; a la par, reconoció el esfuerzo y dedicación que realizaron durante tres años para concluir de manera satisfactoria sus estudios.

“Y esta generación en particular, es la generación de más historia, es la primera generación de la UPA, la primera generación de licenciatura que fueron pensadas muy detenidamente para aportar a quienes es una etapa de su vida deciden iniciar la licenciatura”, subrayó.

En este sentido, dijo que las licenciaturas son aquellas que nunca pasarán de moda, y que alcanzaron el conocimiento.

“Eso es lo que nos hace diferente de todas las herramientas tecnologícas que hoy existen”, dijo la rectora de la máxima casa de estudios.

Por su parte, Hilda Ocaña Meléndez, directora de la UPA, recordó a los alumnos de ambas licenciaturas que la educación, además de ser un derecho, es una decisión que transforma vidas.