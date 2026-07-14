¡Entérate!: Con su feria Plan Becas 2026, la BUAP apoya a los estudiantes y la educación

Desde Puebla

El “Plan Becas Impulsando la Educación 2026”, es una feria anual organizada por la BUAP y por el Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Educación Pública, para apoyar a estudiantes de nivel medio superior y superior con becas.

Se realizará del 18 al 21 de julio en el Centro Expositor Puebla, en la zona histórica de Los Fuertes, salón Fuerte de Loreto, explicó Jorge Avelino Solís, titular de la Coordinación General de Participación y Desarrollo Estudiantil.

En esta quinta edición, añadió, se ofrecerán más de 10 mil apoyos y diversos porcentajes de beca, que van del 15 hasta el 70 por ciento de descuento, tanto en inscripción como en colegiaturas en más de 64 instituciones, entre ellas, las universidades incorporadas a la BUAP y otras con revalidación SEP.

Asimismo, habrá módulos de orientación para que los visitantes conozcan la amplia gama educativa que se ofrece. Los interesados deberán llevar sus documentos escolares (identificación, grado acreditado y para las incorporadas, la ficha impresa del proceso de admisión BUAP 2026), a fin de aprovechar las promociones, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

“El Plan Becas surge para apoyar a todos aquellos estudiantes de nivel medio superior y superior que no pudieron ingresar a nuestra institución, entonces con el sector incorporado, que además tiene el mismo plan de estudios que nosotros, se busca que ofrezcan un porcentaje atractivo de becas para que exista la oportunidad de seguir estudiando, ya sea en las incorporadas o en el sector de la SEP.

Todas son buenas escuelas y ofertan una amplia lista de licenciaturas en diferentes áreas, lo mismo que a nivel bachillerato”.