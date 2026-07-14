Agua de Puebla tiene que invertir en infraestructura: Pepe Chedraui

María Tenahua

El alcalde de Puebla, Pepe Chedraui, sentenció que Agua de Puebla tiene que invertir en la infraestructura, como estipula la concesión.

“No le echamos la bolita a nadie, pero ellos tienen que responder e invertir en infraestructura, como dice la concesión; no puede decir que no les corresponde y es muy claro: O se ponen las pilas o habrá consecuencias”, advirtió.

Asimismo, informó que sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Gobernación Samuel Aguilar Pala, analizaron las inundaciones en la ciudad.

“La reunión fue con el gobierno estatal, para que nos pongamos de acuerdo y reducir las inundaciones que nos afectan, son de muchos años, estuvimos revisando documentos de 1964, cuando se entubó el río San Francisco y también de 1994, existían unas bóvedas”, enfatizó.