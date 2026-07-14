Mara Escalante y Alberto “El Patrón”, en la feria Atlixco 2026

Desde Puebla

La Feria de Atlixco 2026 te espera con una gran cartelera y este 20 y 21 de julio se presentan Mara Escalante y Alberto El Patrón.

El lunes 20 de julio, la reconocida comediante Mara Escalante, famosa por personajes como Doña Lucha y por su trayectoria en la televisión y el teatro, llevará su espectáculo de humor al público de la feria.

Por su parte, el martes 21 de julio, los aficionados a la lucha libre podrán disfrutar de una función estelar encabezada por Alberto El Patrón, luchador mexicano con una destacada carrera en empresas nacionales e internacionales y campeón en múltiples ocasiones.