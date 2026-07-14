Anuncian “Premio al Origen 2026” a productores de mezcal en Puebla 

Erika Méndez

El gobierno de Puebla anunció el “Premio al Origen 2026” para reconocer a productores de mezcal de 118 municipios.

La titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano informó que el pasado 9 y 10 de julio se llevó a cabo la primera etapa con un certamen de cata de 80 muestras de mezcal en municipios con denominación de origen del estado.

Para ello, participaron 20 especialistas certificados como maestros del agave, sommeliers y mezcólogos quienes analizaron características técnicas como cuerpo, persistencia y equilibrio.