Erika Méndez

Las fuertes lluvias han provocado daños en 55 escuelas de Puebla, informó el titular de la secretaría de Educación Pública (SEP), Manuel Viveros Narciso.

En conferencia de prensa, dijo que los inmuebles ya son evaluados por la Coordinación General de Protección Civil (PC) e instancias correspondientes, para determinar afectaciones.

Por otra parte, dijo que en la entidad existen 2 mil 85 establecimientos que venden alimentos en las escuelas y el 20% ofrece comida chatarra.

Destacó que continúan trabajando, para que todos cumplan con venta exclusiva de alimentos saludables.