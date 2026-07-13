El estadunidense Ismail Elfath pitará la semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026

LA JORNADA
Madrid. El colegiado estadunidense Ismail Elfath será el encargado de dirigir este miércoles la segunda semifinal de la Copa del Mundo que disputarán las selecciones de Argentina e Inglaterra, según confirmó este lunes la FIFA.
Junto a Elfath, estarán como asistentes sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins, mientras que los italianos Maurizio Marini y Daniele Bindoni ejercerán de cuarto árbitro y de colegiado asistente reserva, respectivamente.
De este modo, la FIFA ha apostado para un partido de máxima exigencia y siempre con mucha tensión por el árbitro estadunidense de 44 años, que afrontará este miércoles su cuarto choque en esta Copa del Mundo tras haber impartido justicia en el Países Bajos-Japón, el España-Uruguay y el Brasil-Noruega.
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