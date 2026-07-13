Arriban a Venezuela buques de la Marina con ayuda humanitaria; trasladaron más de 388 toneladas de insumos

EL UNIVERSAL

Los Buques de Apoyo Logístico ARM “Isla Holbox” (BAL-02) y ARM “Huasteco” (AMP-01) arribaron al puerto de La Guaira, Venezuela, concluyendo una travesía de ocho días a través del mar Caribe para entregar ayuda humanitaria enviada por el Gobierno de México en apoyo al pueblo venezolano, tras los sismos del 24 de junio que dejó miles de muertos y heridos.

En un comunicado la Secretaría de Marina (Semar) informó que la misión fue realizada en cumplimiento a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte del compromiso de México con la cooperación internacional y la asistencia humanitaria a los pueblos que enfrentan los efectos de fenómenos naturales.

Durante su navegación, los buques recorrieron mil 969 millas náuticas, equivalentes a más de tres mil 600 kilómetros, trasladando 388.4 toneladas integradas por alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos, insumos médicos y cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir mil litros de agua purificada por hora cada una.

Además, 100 elementos de las Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE) de la Marina van a participar en las maniobras de desembarque, instalación y puesta en operación de las plantas potabilizadoras.

Así como en las actividades de organización y distribución de la ayuda humanitaria, en coordinación con las autoridades competentes de Venezuela.

La Semar señaló que, si bien la fase inmediata de atención a la emergencia ha sido superada, de acuerdo con el Plan Marina, las labores de recuperación continúan siendo fundamentales para restablecer servicios esenciales y contribuir al bienestar de la población afectada. En este sentido, la ayuda enviada por México busca fortalecer esa etapa mediante el suministro de insumos básicos y capacidades que apoyen las acciones de recuperación en beneficio de las comunidades.

Indicó que esta operación fue el resultado del trabajo coordinado entre la Semar, Cancillería, diversas instituciones, empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que participaron solidariamente en la integración de los víveres e insumos enviados al pueblo venezolano.

El Gobierno federal reiteró su compromiso con la solidaridad internacional, la cooperación humanitaria y la construcción de una región más resiliente frente a los efectos de los desastres naturales.