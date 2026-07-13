Trascienden supuestas detenciones de directores de seguridad de Chietla y Tehuitzingo

Desde Puebla
Habrían arrestado a David Velázquez Sandoval, director de Seguridad Pública de Chietla
El hecho habría sucedido alrededor de las dos de la tarde de este lunes 13 de julio del 2026.
Agentes ministeriales de la Fiscalía General de Puebla habrían detenido a David Velázquez cuando caminaba por la cabecera municipal.
Al momento, se desconocen las causas que motivaron la detención.
Trasciende que, supuestamente, también detuvieron al director de Seguridad Pública de Tehuitzingo.
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