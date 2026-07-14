Madonna se presentará en el medio tiempo de la final del Mundial de Fútbol 2026 de la FIFA, el próximo domingo 19 de julio

-“Dancetería” es el nuevo sencillo de Madonna.

-Andrew Watt, Cirkut y Sutart Prince unieron su talento en este tema a la reina del Pop.

-La letra narra los primeros años en Nueva York de la icónica artista.

Por Mino D’Blanc

Madonna se presentará en el medio tiempo del partido de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se realizará el próximo domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, del que la organización espera tener una audiencia global de 1,500 millones de espectadores, por lo que el mundo disfrutará su actuación durante ese momento cultural definitorio. Cabe mencionar que “Read My Lips”, canción incluida en su décimo quinto álbum de estudio “Confessions II” en el que cuenta con la participación del artista colombiano Feid, se ha convertido en un himno de dicha justa deportiva.

“Dancetería” es el nuevo sencillo de Madonna. Los reconocidos productores Andrew Watt y Stuart Price fusionaron su talento en dicha canción y en “L. E. S. Girl”, que narran los primeros años de la icónica estrella de la música en la ciudad de Nueva York, celebrando el legendario club, las amistades que la formaron y la vida única que solo ella podría capturar. El tema fue lanzado a nivel mundial bajo el sello Warner Records y es el tercer sencillo de “Confessions II”, el décimo quinto álbum de estudio.

El público ya puede escuchar en las plataformas digitales dicho disco. En él Madonna tiene la participación de Lola Leon, su hija, en la emotiva canción “The Test”, de la cual, ambas son las autoras.

Con letras profundamente personales que reflejan la sanación y la progresión de su relación, la reina del pop, como es conocida a nivel orbe, también cuenta por primera vez con la colaboración del DJ y productor holandés Martín Garrix en “Bizarre”, que es una exploración de las complejidades del amor.

El artista belga Stromae aporta su estilo distintivo en el seductor sencillo “My Sins Are My Savior”. También incluye un pequeño homenaje a Lou Reed coreando el tema de “Walk On The Wild Side”.

Palabras de Madonna: “la gente piensa que la música dance es superficial, pero están muy equivocados. La pista de baile no es solo un lugar, es un umbral. Un espacio ritual donde el movimiento reemplaza al lenguaje”.