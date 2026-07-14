Ximena Herrera, Aldo Rendón y Moisés Peñaloza formarán parte de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México”

Por Mino D’Blanc

La producción de “La Casa de los Famosos México” confirmó que Ximena Herrera, Aldo Rendón y Moisés Peñaloza formarán parte de su cuarta temporada.

-Quién es Ximena Herrera:

Radicada en México desde hace más de dos décadas, es una actriz de origen boliviano. Antes de dedicarse a la actuación estudió mercadotecnia; decidió dejar dicha carrera para perseguir su verdadera pasión frente a las cámaras. Egresada del CEA –Centro de Educación Artística de Televisa-, ha participado tras graduarse, en telenovelas como “La Madrastra”, “Duelo de Pasiones”, “Ni contigo, ni sin ti”, “Mujeres de Negro”, “Con esa misma mirada”, entre otras. Estuvo casada con el actor y cantante Alex Sirvent; ha mantenido una vida personal reservada. A lo largo de su trayectoria, ha demostrado una gran capacidad de adaptación construyendo una carrera sólida no solo en nuestro país, sino en el mercado hispano internacional.

-Quién es Aldo Rendón:

Es oriundo del estado de Sinaloa. Es miembro de la comunidad LGBT+. Considerado una de las voces más influyentes de la moda en México. Su labor como crítico de imagen asesor de moda y fashion stylist lo han llevado a ser director de moda de la revista Spot, ha colaborado en el periódico Reforma, en las revistas GQ y Haunted Mad. Por su creatividad, innovación y talento ha vestido a personalidades como Thalía, Gloria Trevi, Galilea Montijo, Belinda y Ana de la Reguera. Fuera de la moda ha encontrado en las plataformas digitales una manera de mostrar su faceta más cercana y sin filtros. Ha construido una sólida comunidad de seguidores gracias a sus declaraciones, sentido del humor y opiniones directas que suelen viralizarse rápidamente y generando conversación tanto en redes sociales como en podcasts y en diferentes espacios digitales en los que participa frecuentemente, con lo que se ha consolidado como una de las personalidades m{as polémicas e influyentes del mundo digital.

-Quién es Moisés Peñaloza:

Es un reconocido actor y modelo mexicano, egresado del CEA de Televisa, ha logrado abrirse camino en la industria del entretenimiento gracias a su preparación y talento. Inició su carrera en programas unitarios como “La Rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”. Ha participado en telenovelas como “Si nos dejan”, “Diseñando tu amor”, “Minas de pasión” y “El ángel de Aurora” con la que obtuvo su primer protagónico. También ha participado en certámenes de belleza masculina. En el año 2022 fue ganador de “Mister Supranational México” y representó a nuestro país a nivel internacional en dicha justa en la que obtuvo el tercer lugar. Es amante del deporte, la aventura y las motocicletas. Moisés comparte constantemente dichas facetas de su vida con sus seguidores. En su vida personal ha sigo ligado sentimentalmente a varias figuras del espectáculo, de las cuales, actualmente con Manelyk González, su coprotagonista en la obra de teatro que estelariza.

-Sobre “La Casa de los Famosos México”:

Es una producción de TelevisaUnivision y Endemol Shine Boomdog. Se adentrará en la realidad de una casa habitada por un grupo de famosas personalidades quienes aisladas totalmente del mundo exterior, tendrán que convivir 24 horas al día, sabiendo que todo lo que hacen es observado. La estrecha convivencia y el reto de no ser eliminados generarán un ambiente lleno de tensión, en donde las emociones se amplifican y se vuelven más intensas.

-Transmisiones de “La Casa de los Famosos México” en su cuarta temporada:

Todo lo que ocurra durante las revelaciones de la cuarta temporada será una experiencia multiplataforma y el público la podrá seguir a través de “las estrellas”, Canal 5, Canal 9 y ViX, además de las redes oficiales de este reality, así como en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Cabe mencionar que a través de ViX los televidentes podrán ver todo en vivo en formato 24/7 y sin censura.

La cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” comenzará transmisiones el domingo 26 de julio a las 20:30 horas por “las estrellas”.