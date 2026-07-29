Banda El Recodo De Cruz Lizárraga recibe nominación a Premios Juventud 2026

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Tras una etapa marcada por importantes presentaciones internacionales y nuevos proyectos, incluyendo su histórica llegada a escenarios de Canadá, la agrupación continúa ampliando su legado con una nominación a Premios Juventud 2026 en la categoría Mejor Canción Banda – Música Mexicana por “No Me Aprovechaste”.

BANDA EL RECODO DE CRUZ LIZÁRRAGA recibe una nominación a Premios Juventud 2026 en la categoría: Mejor Canción Banda Música Mexicana por “No Me Aprovechaste”, un reconocimiento que se integra a una trayectoria que, después de más de ocho décadas, continúa marcando el rumbo de la música regional mexicana. Los fanáticos ya pueden apoyarlos votando a través del sitio oficial de Premios Juventud.

El reconocimiento llega luego de que “La Madre de Todas las Bandas” y Banda Los Recoditos hicieran historia al convertirse en las primeras agrupaciones de música regional mexicana en conquistar escenarios de Calgary y Vancouver, Canadá, llevando la cultura, tradición y sonidos de México a nuevos territorios. Con nueve décadas de trayectoria, BANDA EL RECODO DE CRUZ LIZÁRRAGA, y más de 35 años de historia de Banda Los Recoditos, marcaron un nuevo hito en sus carreras al presentarse por primera vez en territorio canadiense, protagonizando dos noches históricas e inolvidables.

Como parte de su gira internacional, ambas agrupaciones ofrecieron presentaciones memorables el 25 de julio en The Big Four (Calgary) y el 26 de julio en el emblemático Pacific Coliseum (Vancouver), donde miles de asistentes —entre la comunidad latina y público local— celebraron sus grandes éxitos en dos veladas llenas de energía, nostalgia y orgullo mexicano.

En los últimos meses, BANDA EL RECODO ha continuado fortaleciendo su presencia internacional con el anuncio de su segunda gira consecutiva por Europa, una serie de conciertos que llevará a la agrupación por nueve ciudades durante los meses de septiembre y octubre. Este nuevo recorrido reafirma el alcance global de “La Madre de Todas las Bandas” y la conexión que mantiene con públicos de distintas generaciones alrededor del mundo.

La agenda de la agrupación también ha estado marcada por proyectos de gran relevancia. Además de interpretar el himno oficial del Teletón México 2026 -que estará en plataformas el próximo 12 de agosto-, BANDA EL RECODO formó parte del histórico FIFA Fan Fest durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, consolidando una etapa de importantes escenarios y colaboraciones institucionales que reflejan el lugar que ocupa dentro de la música mexicana.

Con esta nominación a Premios Juventud, BANDA EL RECODO DE CRUZ LIZÁRRAGA reafirma el alcance de un legado construido a lo largo de generaciones y el impacto de una agrupación que continúa llevando la música mexicana a los escenarios más importantes del mundo. Premios Juventud 2026 se transmitirá EN VIVO por Univisión el 3 de septiembre desde Marbella, España.