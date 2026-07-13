Claudia Rivera, ¿por el mismo camino del 2021’

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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No aprendió la lección del 2021, cuando –en lugar de respetar acuerdos y conciliar con el ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta – decidió mandar al diablo su propia palabra y confrontarse con el exmandatario, esperanzada en que sus relaciones nacionales le darían la candidatura a la reelección.

Y tuvo razón, aunque solamente en parte, porque –efectivamente –sus influencias ante el gobierno federal y la dirigencia nacional morenista le dieron la nominación como candidata a la reelección en Puebla capital, pero su pésimo gobierno y la confrontación con Luis Miguel Barbosa la llevaron a una derrota estrepitosa en las urnas: “Imposición de Claudia Rivera culminará con la entrega de la plaza a la derecha”: Biestro

Hoy, la ex edila de Puebla capital, Claudia Rivera Vivanco, parece empeñada en transitar el mismo sendero, como lo demostró su hermana y regidora en el Cabildo de Puebla capital, Mayté, cuando se sumó al PAN al negarse a aprobar uno de los proyectos más importantes para el gobernador Alejandro Armenta, el Cablebús:No hay solvencia en el proyecto Cablebús: Mayte Rivera

ANTIARMENTISTAS, PERFECTAMENTE FOCALIZADOS

Al interior de la 4T, se esperaba que, quizás, la corriente política del senador Ignacio Mier Velazco se opusiera a las propuestas de Alejandro Armenta, pero no ha sido así, sino que los antiarmentistas están concentrados en la gente de Claudia Rivera, Giuseppe Lo Bruto, el llamado “grupo semilla” y el llamado “oso”, José Manuel Alonso.

A ver qué resultados obtienen la ex presidenta municipal de Puebla capital y actual diputada federal y allegados con su “estrategia” de oponerse al cablebús y, con esto, confrontar al gobernador: Mario Riestra, dispuesto a hacerle el trabajo sucio a Mundo Tlatehui en San Andrés Cholula

Sí, Alejandro Armenta es institucional y respetará las decisiones y directrices de la dirigencia nacional morenista y, principalmente, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien –sin duda – jugará un papel trascendente a la hora de definir las candidaturas del año entrante en los gobiernos estatales y las ciudades más importantes del país, pero el ex senador odia las traiciones, la deslealtad, simulación y es un muy hábil operador político.

¡EL COLMO: PAN AMAGA CON RECICLAR AL CANDIDATO DE MC EN SAN PEDRO CHOLULA!

De por sí, la dirigencia estatal del PAN ya parece resignada a entregarle a la 4T o Movimiento Ciudadano (MC) el único municipio importante que gobierna, San Andrés Cholula, como lo demuestra su burda intentona de imponer a Lupita Cuautle como candidata a reelegirse, pese a su pésima administración y múltiples escándalos de corrupción y nepotismo: Mario Riestra, dispuesto a hacerle el trabajo sucio a Mundo Tlatehui en San Andrés Cholula

Ahora, parece que Mario Riestra y cía también le hacen al tipitoche en San Pedro Cholula, ya que panistas de dicho municipio expresaron indignación ante la posible candidatura de Isauro López, mejor conocido como “Chawaro”, ex aspirante de MC rumbo a 2027.

Desde hace tiempo, militantes y simpatizantes del PAN en San Pedro Cholula han manifestado su inconformidad ante las versiones que colocan a Isauro López “Chawaro”, identificado con Movimiento Ciudadano, como un posible aspirante respaldado por Acción Nacional en la elección de 2027.

¿QUIERE USTED SER CANDIDATO DEL PAN EN SAN PEDRO CHOLULA?…¡EL REQUISITO MÁS IMPORTANTE ES QUE NO SEA MILITANTE NI SIMPATIZANTE DEL PARTIDO!

Según estas versiones, la eventual postulación de un perfil proveniente de otro instituto político sería vista como un nuevo episodio de “chapulineo” político, ya que privilegiaría intereses personales sobre la construcción y fortalecimiento de la militancia panista.

Los inconformes recuerdan que, en el proceso electoral anterior, el PAN postuló a Roxana Luna, ex referente del PRD y enemiga jurada del blanquiazul. En este contexto, los verdaderos panistas sostienen que nuevamente se dejaría de lado a gente formada en sus filas y las dirigencias estatal y nacional demostrarían que, al parecer, el requisito PRINCIPAL para que el partido postule a alguien en San Pedro es que NO SEA SIMPATIZANTE ni militante del blanquiazul.

Asimismo, exigieron a las dirigencias estatal y municipal del PAN, encabezadas por Mario Riestra y por Angélica Caranco Tejeda, respectivamente, para que la definición de la candidatura surja de las bases del partido y recaiga en una persona con trayectoria, militancia y trabajo partidista dentro de Acción Nacional.