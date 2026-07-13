Crece la inconformidad por inseguridad y abandono en Ahuazotepec.

Abelardo Domínguez

Ahuazotepec, Pue. – Habitantes de este municipio, así como de la localidad de Beristain, siguen presentando denuncias públicas contra los integrantes del Consejo Municipal por la falta de atención a sus demandas y el preocupante aumento de la delincuencia en la zona.

Los vecinos señalaron que día con día la situación empeora sin que exista una respuesta efectiva por parte de las autoridades. Indicaron que al acudir a las oficinas de la presidencia encuentran las instalaciones abandonadas; además, manifestaron que el presidente municipal casi nunca se encuentra, y cuando sí lo hace, solo atiende a sus conocidos y allegados, sin mostrar interés por conocer las problemáticas de la población.

Entre los delitos que se han vuelto frecuentes y permanecen impunes, mencionan:

– Tala ilícita de recursos forestales

– Robos a viviendas

– Abigeato

– Sustracción de vehículos

Aseguran que la policía municipal no ha tomado medida alguna para frenar estos hechos. Por otra parte, indicaron que al intentar conocer la postura del alcalde, este se ha negado a conceder entrevistas abiertas, y solo brinda información a ciertos medios que difunden exclusivamente los comunicados que le favorecen.

Ante la situación de descuido que atraviesan, los ciudadanos hacen un llamado al gobernador del estado para que intervenga y ponga fin al abandono que, a su juicio, prevalece en el municipio desde que inició la actual administración.