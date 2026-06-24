No hay solvencia en el proyecto Cablebús: Mayte Rivera

María Tenahua

La regidora de Morena Mayte Rivera Vivanco aseguró que se abstuvo de votar a favor del proyecto del cablebús, porque no contaba con la solvencia total del documento del proyecto.

“No se puede estar en contra o a favor, porque todavía no sale el proyecto y, como ciudadana, todavía no se dice dónde será el estudio y dónde estará; aún está en proceso el proyecto”, enfatizó.

Agregó que el gobierno de la ciudad no cuenta con un resolutivo de este medio de transporte, así como la inversión y la empresa que lo va a construir.

“Ante la sociedad es un tema dudoso, es lo que puedo decir”.

En la sesión de cabildo, la regidora se abstuvo de votar para brindar en comodato cuatro predios por este medio de transporte.