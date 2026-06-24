Se espera que a finales de mes reviertan clausura del relleno sanitario: Rodrigo Durán

María Tenahua

El presidente de la comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del cabildo, Rodrigo Durán Herrera, adelantó que a finales de mes espera que retiren los sellos de clausura en el relleno sanitario de Chiltepeque, al sur de la ciudad de Puebla.

Señaló que la empresa RESA, que tiene a cargo la operación de este depósito, ha avanzado en el cumplimiento de las medidas que solicitó la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa).

El pasado 13 de mayo se colocaron los sellos de clausura a este depósito, debido a que un grupo de pobladores exigió a la dependencia multicitada un estudio de lixiviados, porque han detectado enfermedades crónicas, como cáncer.

Cabe recordar que los municipios Amozoc, Coronango, Huejotzingo, Cuautlancingo, San Pedro, San Andrés, Santa Isabel Cholula, Santa Clara Ocoyucan y otros comenzaron a depositar sus desechos tras el cierre del relleno sanitario intermunicipal de San Andrés Calpan.