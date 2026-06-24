La Vía Recreativa ahora será semanal: SMT

Erika Méndez

La secretaría de Movilidad y Transportes anunció que la Vía Recreativa Metropolitana de Puebla ahora será semanal y no solo una vez al mes, como tradicionalmente se hacía.

Preciso que la vialidad comprende desde La Paz hasta el distribuidor Cholula, que se mantendrá cerrado para que personas transiten en bicicleta, patines o corriendo.

El horario será de 7:00 a las 13:00 horas todos los domingos, a fin de impulsar el deporte en la zona metropolitana de Puebla.