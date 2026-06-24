Investigan muerte de un bebe de 6 meses en Tecamachalco

Padres del menor habrían estado intoxicados al momento de llevarlo al hospital

Desde Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla inició investigaciones, para esclarecer el fallecimiento de un bebé de seis meses de edad ingresado al Hospital General de Tecamachalco con problemas respiratorios y sangrado en la boca.

De acuerdo con información extraoficial, los padres del menor llegaron por sus propios medios al área de urgencias médicas, con el bebé en brazos.

El personal médico brindó atención inmediata al pequeño; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento.

Versiones preliminares indican que el menor presentaba dificultades para respirar, así como una hemorragia en la boca al momento de ser recibido en el nosocomio.

Ante las circunstancias del deceso, trabajadores del hospital dieron aviso a las autoridades ministeriales para las diligencias correspondientes.

Fuentes cercanas al caso señalaron que los padres del bebé presuntamente se encontraban bajo los efectos de sustancias tóxicas, situación que habría dificultado que proporcionaran información clara a los médicos sobre lo ocurrido antes de llevar al niño al hospital.

Asimismo, se informó que los adultos no pudieron precisar correctamente su domicilio.

Únicamente habrían referido que viven en una zona conocida como “Los Cerritos”, en Tecamachalco.