Un herido dejó explosión por acumulación de gas en Puebla capital

Erika Méndez
Una persona herida dejó la explosión por acumulación de gas LP en un domicilio de la colonia Noche Buena, en Puebla capital.
Tras una llamada de emergencia al 911, la Coordinación Estatal de Protección Civil (PC) acudió al sitio, así como policías estatales y municipales.
Los elementos llevaron a cabo la mitigación de riesgos y brindaron atención médica a una persona con quemaduras en brazo y espalda.
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